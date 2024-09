Argentina, il trasporto aereo dichiarato 'servizio essenziale'

Nel contesto di un'ondata di scioperi intermittenti della compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas che ha generato disagi a migliaia di passeggeri nelle ultime settimane il governo di Javier Milei ha pubblicato oggi un decreto dove dichiara il trasporto aereo come "servizio pubblico essenziale".

L'obiettivo, si legge nel testo del decreto, è quello di garantire la copertura minima del servizio equivalente al 50% dei voli programmati e obbligare i sindacati a dare un preavviso minimo di cinque giorni in caso di sciopero.

Il sindacato dei piloti di Aerolineas Argentinas reclama un adeguamento degli stipendi all'inflazione ma il governo assicura che "non ci sono soldi" per tali aumenti mentre porta avanti un ampio processo di ristrutturazione della compagnia che non nasconde di voler privatizzare a fronte di un deficit di circa 200 milioni di dollari registrato nel 2023.

In un comunicato diffuso oggi dopo la pubblicazione del decreto il sindacato dei piloti (Apla) respinge tuttavia il licenziamento di tre comandanti dopo l'ultimo sciopero ribadendo le sue rivendicazioni e annunciando che "il conflitto" finirà quando "sarà concordato l'importo dell'adeguamento salariale" e tutti i lavoratori sanzionati torneranno al lavoro. "Sicuramente le misure di azione sindacale aumenteranno di impatto e si diversificheranno nella loro metodologia", hanno avvertito.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA