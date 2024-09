Venezuela, 'militari sanzionati da Usa sono nostra prima linea'

Il Ministro della Difesa del Venezuela, il Generale Vladimir Padrino López, ha dichiarato che i militari sanzionati dagli Stati Uniti sono stati "la prima linea combattiva scesa in piazza", riconoscendo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti "ha selezionato bene i nostri leader militari".

Il 13 settembre il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro Moro, aveva conferito ai quattro militari, sui cinque sanzionati da Washington il giorno prima per "ostacolare il processo elettorale delle presidenziali del 28 luglio", l'Ordine dei Liberatori e delle Liberatrici di prima classe, la più alta onorificenza oggi esistente in Venezuela.

I quattro militari sanzionati e citati da Padrino López sono i fratelli Domingo Antonio e Johan Alexander Hernández Lárez, il comandante generale della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) Elio Estrada Paredes ed il comandante del Gruppo di Azione Comando, Asdrúbal José Brito Hernández.



