Venezuela:avvocato González, aspettiamo incontro con procuratore

"Aspettiamo, dopo le dichiarazioni rilasciate dal procuratore generale della repubblica (del Venezuela, Tarek William Saab) dello scorso fine settimana, un nuovo incontro in cui si discuteranno gli aspetti legati alla chiusura giudiziale del caso, dopo che Edmundo González Urrutia ha lasciato il paese e si trova in territorio spagnolo". Lo ha dichiarato alla televisione spagnola Tve José Vicente Haro, l'avvocato del candidato della Piattaforma Unitaria Democratica (Pud) in esilio a Madrid dal 7 settembre scorso.

Haro ha assicurato che "è necessario chiudere giudizialmente la vicenda in tribunale, davanti alla Procura e in presenza, per rispettare la formalità corrispondente" e che, nell'occasione, insisterà sul fatto che González Urrutia "non ha commesso alcun crimine".

La giustizia del Venezuela aveva spiccato un mandato di arresto contro il candidato dell'opposizione il 2 settembre scorso, accusandolo tra le altre cose di "usurpazione di funzioni", "incitamento alla disobbedienza alle leggi" e "cospirazione".





