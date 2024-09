Venezuela e Repsol insieme per la 'cooperazione energetica'

La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha incontrato a Caracas il direttore della Business Unit della spagnola Repsol in Venezuela, Luis Antonio García Sánchez, per discutere di "alleanze strategiche" e avanzare nella "cooperazione energetica". Lo ha reso noto la televisione statale Venezolana de Televisión (Vtv).

"Il nostro paese continua ad avanzare nei suoi piani di cooperazione energetica e nelle alleanze con le aziende che, come Repsol, confidano ed investono nella principale riserva petrolifera del mondo", ha dichiarato Rodríguez a Vtv.

L'emittente statale ha trasmesso le immagini dell'incontro.

Secondo Vtv, la "sinergia tra Venezuela e Repsol rafforza l'impegno" della nazione caraibica "a consolidare la sua posizione di leader nel mercato energetico globale, per promuovere lo sviluppo e la stabilità economica attraverso alleanze strategiche e la cooperazione internazionale".

L'altro ieri il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, il fratello di Delcy, aveva minacciato di rompere le relazioni con la Spagna.



