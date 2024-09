Sospeso lo sciopero all'aeroporto di Santiago del Cile

I lavoratori dell'aeroporto internazionale di Santiago del Cile hanno trovato un accordo con la società Nuevo Pudahuel che ne ha la concessione e hanno sospeso lo sciopero convocato in un primo momento per un mese. I lavoratori avevano adottato la misura giovedì 12 settembre come misura di pressione contro i mancati aumenti salariali e dei buoni pasto richiesti. Riprende quindi a funzionare normalmente il principale aeroporto cileno.

Si trattava del primo sciopero in 25 anni sotto l'amministrazione di terzi, convocato in un momento di alto traffico aereo nel Paese, vista l'imminenza delle festività nazionali del 18 e 19 settembre. L'accordo collettivo raggiunto "integra diversi benefici per i lavoratori" fa sapere la società in un comunicato pubblico, riconoscendo e ringraziando la disponibilità dimostrata dal sindacato e dai dipendenti, non solo per il raggiungimento dell'accordo, ma anche nello svolgimento pacifico dello sciopero.



