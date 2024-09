Pechino e Brasilia difendono la loro proposta di pace in Ucraina

(V. Ambasciatore Brasile replica...' delle 16.25) Il governo cinese ha commentato le critiche del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla proposta di pace presentata da Pechino insieme al Brasile e ha sottolineato che più di 110 Paesi hanno dato una risposta positiva al piano.

"Le intese comuni hanno ricevuto una risposta positiva da più di 110 Paesi e soddisfano l'aspirazione comune della comunità internazionale", ha dichiarato Mao Ning, portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese. "Sulla crisi ucraina, comprese le sei intese comuni, la Cina ha mantenuto una stretta comunicazione con l'Ucraina, continuerà a promuovere i colloqui di pace e a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione politica della crisi".

In dichiarazioni al sito all news brasiliano Metrópoles, Zelensky aveva accusato Cina e Brasile di aver consultato solo la Russia sull'iniziativa, ma non l'Ucraina, definendo il loro piano di pace "distruttivo".

Anche il Brasile, tramite il suo ambasciatore a Kiev, de Mello Vidal, nelle scorse ore aveva difeso l'iniziativa congiunta con Pechino, negando che Brasilia sia filorussa.





