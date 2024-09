Messico, 15 morti per la guerra interna del cartello di Sinaloa

Un totale di 14 fascicoli d'inchiesta aperti e 15 morti. È questo l'ultimo bilancio della violenta guerra iniziata lunedì tra i Chapitos e i Mayos, le due fazioni in cui si è spaccato il cartello di Sinaloa e facenti capo, rispettivamente, al "Chapo" Guzmán e al "Mayo" Zambada, entrambi detenuti negli Stati Uniti.

A confermarlo ai media locali è stata la Procuratrice della Repubblica, Claudia Zulema Sánchez. "Da lunedì ad oggi sono stati registrati 15 omicidi", ha dichiarato.

Lo scorso 9 settembre, il governatore di Sinaloa Rocha Moya era stato costretto a sospendere le lezioni in tutte le scuole e università della capitale Culiacán e aveva chiesto rinforzi militari a Città del Messico per garantire la sicurezza dei cittadini.

Oggi sono stati recuperati due cadaveri, uno dei quali decapitato e con segni di tortura in diverse parti del corpo nei pressi del Parco 87, una nota zona verde di Culiacán dotata di attrazioni tra cui scivoli, piscine e un 'giardino della pace'.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA