Machado riceve premio italiano, 'in nome dei venezuelani'

"Ringrazio di cuore l'Istituto Bruno Leoni per avermi onorato con il Premio della Libertà 2024, lo ricevo come riconoscimento delle gesta eroiche dei venezuelani determinati ad essere liberi e che il 28 luglio, nonostante le condizioni estreme, abbiamo esercitato la nostra Sovranità Popolare e sconfitto la tirannia". Così la leader dell'opposizione venezuelana ed ex candidata proscritta alle presidenziali di luglio, Maria Corina Machado, ha ringraziato sui social l'istituto italiano Bruno Leoni, think thank che si occupa di promuovere "idee per il libero mercato".

"Mi inorgoglisce lottare al fianco di tutti i miei compatrioti, dentro e fuori il nostro Paese, e di far parte del più potente movimento di cittadini che abbiamo mai visto in questa terra. Il Venezuela è nato per essere libero!", conclude il messaggio di Machado.

L'Istituto italiano, si legge nella sua pagina, ha assegnato il premio alla leader del partito Vente Venezuela per "l'incredibile coraggio, la straordinaria lucidità, l'inesauribile passione che ha messo, negli anni, al servizio della causa della libertà".



