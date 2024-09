Salvati pesci moribondi nel fiume Paraguay in secca

Un gruppo di pescatori brasiliani ha salvato centinaia di pesci che stavano soffocando nel fango del fiume Paraguay, nella cittadina di Porto Murtinho, nello stato del Mato Grosso do Sul.

Il fiume è il bacino idrico principale del Pantanal, la più grande zona umida del mondo, situata per gran parte in Brasile, ma anche in Bolivia e Paraguay, semidistrutta dagli incendi negli ultimi due mesi.

A causa della grave siccità, il fiume Paraguay nei pressi di Porto Murtinho è sceso al livello minimo di sempre, appena 89 centimetri stamane, rispetto ai quasi cinque metri del 2023 nello stesso periodo.

Ridotto ad un pantano fangoso, i pesci muoiono soffocati e, per questo, i pescatori della cittadina di 17mila abitanti di fronte all'Isola Margarita appartenente al Paraguay, si sono mobilitati e ne hanno salvati oltre 300, creando una specie di fossato affinché potessero riprendere a nuotare fino ad una parte un po' più profonda del fiume.



