Il Venezuela richiama il suo ambasciatore in Spagna

Il Venezuela ha richiamato il suo ambasciatore in Spagna per consultazioni. Lo ha annunciato giovedì il ministro degli Esteri Yvan Gil, poche ore dopo che il primo ministro spagnolo ha ricevuto a Madrid l'avversario venezuelano Edmundo Gonzalez Urrutia, che ha trovato asilo politico in Spagna.

In risposta alla dichiarazione del ministro della Difesa spagnolo, Margarita Robles, che definiva il governo di Nicolas Maduro una "dittatura", il Venezuela "ha deciso di richiamare alle consultazioni l'ambasciatore venezuelano accreditato presso il Regno di Spagna, Gladis Gutierrez, e ha convocato per oggi l'ambasciatore spagnolo accreditato a Caracas, Ramon Santos Martinez.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA