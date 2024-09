Il Cile col Sudafrica nell'azione contro Israele per genocidio

Il Cile si è ufficialmente associato all'iniziativa promossa dal Sud Africa contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia per verificare le presunte violazioni della Convenzione sul genocidio da parte di Tel Aviv nell'ambito della campagna militare contro Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota.

Per Santiago, la Corte "dovrebbe dare particolare importanza al contenuto delle dichiarazioni di alcuni funzionari israeliani di alto livello che hanno lanciato appelli ad uccidere tutte le persone che vivono a Gaza", si legge nel comunicato.

Il presidente cileno Gabriel Boric aveva già annunciato il sostegno all'azione del Sudafrica a giugno e accolto con favore il parere consultivo della Corte internazionale che considera Israele uno stato occupante e chiede la fine dell'usurpazione delle terre palestinesi. Il Cile ospita una delle più grandi comunità palestinesi al di fuori del mondo arabo, composta da quasi 500.000 persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA