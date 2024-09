Ecuador: uccisa direttrice del carcere più pericoloso

E' stata uccisa in un attentato armato la direttrice del Centro di Riabilitazione sociale Uomini n. 1 di Guayaquil, conosciuto come Penitenciaría del Litoral, considerato il carcere più pericoloso dell'Ecuador.

María Daniela Icaza Resabala, questo il nome delle donna, stava raggiungendo in automobile l'ospedale del Guasmo Sur nella città al sud del paese, quando è stata intercettata dai sicari armati di pistola, riporta la stampa locale. Tre i colpi che hanno provocato la morte della funzionaria; ferito l'autista che guidava il veicolo, informa la agenzia penitenziaria del paese SNAI.

Il penitenziario, che ospita oltre 6.500 reclusi, fa parte di un gran complesso di cinque carceri, ed è stato lo scenario dei peggiori massacri negli scontri tra narcotrafficanti. Dal 2021 ad oggi sono circa 460 i prigionieri uccisi tra le sue mura, secondo il network ecuadoriano Primicias. Il sistema penitenziario del paese è presidiato dalle Forze Armate dal 9 gennaio scorso, quando il presidente Daniel Noboa ha decretato lo stato di conflitto armato interno, in risposta all'occupazione simultanea di nove prigioni ed altri atti violenti.



