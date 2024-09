Demarcazione delle terre indigene, Lula attacca il Congresso

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticato il Congresso del suo Paese per aver approvato la legge del cosiddetto 'Marco Temporal', che limita la rivendicazione delle loro terre da parte degli indigeni.

"Avevo posto il veto a questo attacco contro i popoli indigeni, ma il Congresso, avvalendosi di una prerogativa garantita dalla legge, lo ha annullato. La discussione ora continua alla Corte suprema" , ha ricordato il leader progressista durante un evento a Rio de Janeiro.

Il 'Marco Temporal', difeso dal potente fronte parlamentare degli agricoltori, stabilisce che i popoli nativi possono rivendicare solo la delimitazione delle terre occupate alla data di promulgazione della Costituzione, il 5 ottobre 1988.

"Quando ho posto il veto, pensavo che il Congresso non avrebbe avuto il coraggio di revocarlo, ma l'ha fatto. Perché la maggioranza dei parlamentari non ha a cuore i popoli indigeni, ma solo le grandi aziende agricole", ha sottolineato Lula, il cui governo a sua volta è stato attaccato dall'etnia Tupinambá per considerarlo "incatenato ad alleanze e cospirazioni per restare al potere".



