Brasile, la giustizia confisca 3 milioni di euro a X e Starlink

Il giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha disposto il trasferimento nelle casse dello stato di 18,3 milioni di real (3 milioni di euro) provenienti dai conti congelati delle compagnie X e Statlink del magnate sudafricano Elon Musk.

La confisca è stata decisa per pagare le multe imposte a X per non aver rispettato le sentenze della giustizia maturate nell'ambito di una più vasta inchiesta in corso nel Paese. In particolare, nonostante le numerose richieste della magistratura, X non ha mai sospeso i profili accusati di divulgare informazioni false. Inoltre la società non ha neanche indicato un proprio rappresentante legale nel Paese come richiesto dalla Corte.

In virtù delle numerose violazioni il giudice de Moraes aveva già bloccato l'accesso a X nel Paese. Dopo il pagamento i conti delle due società sono stati sbloccati.



