Argentina, il Senato boccia l'aumento di fondi all'intelligence

Il Senato dell'Argentina ha respinto il decreto di necessità e urgenza firmato dal presidente Javier Milei che prevedeva lo stanziamento di 100 milioni di dollari in favore della Segreteria di Stato dell'Intelligence (Side). Il provvedimento era già stato bocciato alla Camera lo scorso 21 agosto.

Evidenziando la sconfitta per il governo i quotidiani La Nacion e Clarin sottolineano che si tratta della prima volta dal 1994 che un decreto presidenziale di urgenza non ottiene il visto buono in parlamento.

In un comunicato la presidenza della Repubblica ha affermato che la scelta del parlamento lascia "senza risorse" l'intelligence "in un momento storico" e che i legislatori "dovranno farsi carico" delle conseguenze della mancanza "di capacità e risorse" necessarie "per prendersi cura degli argentini".



