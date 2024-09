Maduro invoca lo spirito di Maradona, 'spaventa Milei nel sonno'

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha lanciato una nuova serie di invettive contro il suo omologo argentino, Javier Milei, durante un congresso "antifascista" a Caracas. Nel suo discorso, Maduro ha invocato lo spirito di Diego Armando Maradona, noto per la sua vicinanza al 'chavismo', chiedendogli di "spaventare" il leader ultraliberista e non lasciarlo dormire.

"Diego, posso chiederti una cosa? Spaventa Milei mentre dorme, presentati in camera e 'tiragli' le zampe, Diego!", ha detto Maduro in tono beffardo vedendo tra il pubblico un poster con il volto del compianto calciatore argentino.

Il rapporto tra i due è stato segnato dallo scambio di offese. Maduro ha descritto Milei come un "fascista", "nazista" e un "errore della storia", mentre l'argentino (che non riconosce la contestata rielezione di Maduro alle presidenziali del 28 luglio) lo ha definito un "dittatore" e un "socialista impoveritore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA