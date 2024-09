Machado ai venezuelani all'estero, 'la vostra terra vi aspetta'

La leader dell'opposizione in Venezuela, María Corina Machado, ha pubblicato su X un video in cui manda un messaggio di speranza alle nuove generazioni di connazionali. "Venezuelani del futuro, sicuramente tra qualche anno sarà normale per voi poter vivere nella vostra terra, con la vostra famiglia, senza paura, vedere rispettati i vostri diritti e poter dire quello che pensate in totale libertà", dice l'ex deputata liberale nel filmato, in cui sembra rivolgersi a coloro che sono all'estero e che in futuro vorrebbero ritornare nel Paese caraibico.

"Ci abbiamo messo tanto per arrivare qui. È stato il sacrificio di milioni di venezuelani che hanno combattuto dall'interno, quelli di noi che hanno dovuto andarsene perché il loro futuro potesse essere migliore", aggiunge Machado.

"Ma sapete cosa? Ne è valso la pena tutto questo sforzo per lasciare loro un Paese libero di cui sentirsi orgogliosi e dove poter sognare ancora. Quindi godetevi ciò che sta arrivando, perché dopo tanto dolore, se continuiamo a combattere fino alla fine, saremo di nuovo Venezuela", conclude la rivale del presidente 'chavista', Nicolas Maduro.



