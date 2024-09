Il Cile condanna l'attacco israeliano a una scuola di Gaza

"Ancora una volta l'esercito israeliano attacca una scuola di Gaza. 18 morti, rifugiati e funzionari dell'UNRWA. Assassini. Non c'è alcuna giustificazione per questa barbarie": lo scrive oggi su X il presidente cileno Boric riprendendo un messaggio postato ieri da Antonio Guterres sull'attacco aereo a una scuola trasformata in rifugio per 12 mila persone . "Dal Cile sosteniamo il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres nel suo grido per un cessate il fuoco" conclude il capo di governo cileno.

Il post coincide con la consegna all'Aja, avvenuta oggi da parte dell'ambasciatore del Cile nei Paesi Bassi, Jaime Moscoso, di una memoria d'intervento del governo cileno alla Corte Internazionale di giustizia nel quadro della causa del Sud Africa contro Israele per l'applicazione della Convenzione sul Genocidio.



