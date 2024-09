Emissione record di gas serra dall'Amazzonia brasiliana

L'Amazzonia brasiliana è l'area che ha emesso più gas serra al mondo negli ultimi cinque giorni.

Lo riferisce uno studio condotto dall'Università di San Paolo (Usp) secondo cui "la regione è diventata la più grande area di emissioni nocive a causa dell'avanzamento della deforestazione e degli incendi".

In un'intervista con il quotidiano O Globo, il ricercatore Lucas Ferrante ha spiegato che la conclusione si basa sulla quantità di monossido di carbonio e anidride carbonica rilasciati nell'atmosfera durante gli incendi boschivi. Per ottenere questi dati, Ferrante ha utilizzato le informazioni provenienti dai satelliti del programma di osservazione della Terra Copernicus dell'Unione europea (Ue).

Dal canto suo, la ricercatrice Camila Silva dell'Istituto di ricerca ambientale in Amazzonia (Ipam) ha evidenziato gli impatti globali di queste emissioni. Secondo la scienziata, se i livelli di gas rilasciati rimangono elevati per un lungo periodo l'intero pianeta ne soffrirà le conseguenze. "I gas rilasciati contribuiscono al riscaldamento globale, che aumenta il livello del mare, modifica il clima e provoca l'estinzione di specie di fauna e flora", ha avvertito Silva.

Tra il 1mo gennaio e il 9 settembre di quest'anno, l'Amazzonia ha già registrato 82.000 incendi, il doppio del numero di roghi nello stesso periodo dell'anno scorso.



