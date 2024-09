Brasile, ad agosto distrutta dai roghi area superiore a 9 Stati

Nel mese di agosto in Brasile sono andati in fumo 110mila km quadrati in tutti i biomi, secondo i dati dell'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe): si tratta del terzo peggior risultato del mese da quando sono iniziate le misurazioni, nel 2003. Fino ad allora, solo agosto 2007 e 2010 avevano registrato risultati peggiori di quest'anno.

L'area bruciata è più grande di nove Stati del Paese messi insieme e supera la somma dei territori di Distretto Federale (5.760 km quadrati), Sergipe (21.925), Alagoas (27.848) e Rio de Janeiro (43.750).

Negli otto mesi dell'anno, la superficie totale distrutta dagli incendi nella nazione raggiunge i 224 mila km quadrati.





