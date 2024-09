Unicef, in America Latina e Caraibi un migrante su 4 è minorenne

"I bambini rappresentano ora un migrante su quattro in America Latina e nei Caraibi e, proprio come tutti i bambini, hanno il diritto di essere protetti e di stare con le loro famiglie". Lo afferma in una nota Karin Hulshof, direttrice Regionale Unicef per l'America Latina e i Caraibi.

"Le famiglie che si spostano nella regione non hanno avuto altra scelta che lasciare le loro case a causa degli alti livelli di disuguaglianza, povertà e violenza, esacerbati da disastri ed eventi climatici estremi. Durante il viaggio, attraversano terreni insidiosi e sono esposti a situazioni di pericolo di vita", prosegue la nota.

"Indipendentemente dal loro status migratorio e dal luogo in cui si trovano, i bambini hanno il diritto di stare con la loro famiglia o con chi si prende cura di loro, come stabilito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia".

L'Unicef poi ricorda ai governi "l'obbligo di garantire che le procedure alla frontiera e per l'accoglienza non comportino la separazione deliberata o involontaria delle famiglie. Questo non fa che aggiungere un ulteriore livello di stress e trauma alle loro vite".

"Sia che viaggino con la famiglia o da soli, i minorenni migranti e rifugiati hanno diritto a un processo di valutazione adeguata al loro superiore interesse, al fine di individuare soluzioni sostenibili, tra cui l'ulteriore integrazione e l'insediamento nel Paese di attuale residenza, il rimpatrio nel Paese di origine o il reinsediamento in un Paese terzo. Hanno anche il diritto di chiedere asilo e di non essere rimpatriati in luoghi dove la loro vita o il loro benessere sono a rischio".

Infine, l'Unicef chiede "a tutti i toverni dell'America Latina e dei Caraibi di adottare procedure di determinazione del superiore interesse per mantenere efficacemente unite le famiglie e riunire i bambini separati con chi si prende cura di loro. L'associazione rimane impegnato a collaborare con i Paesi della regione per proteggere i bambini e garantire che le loro politiche migratorie tengano conto del superiore interesse del bambino".



