Messico: il Senato approva la riforma giudiziaria

Il Senato del Messico ha approvato, con una maggioranza qualificata di 86 voti favorevoli di Morena e affini e 41 contrari dei partiti di opposizione, il decreto che modifica 20 articoli della Costituzione riguardanti la riforma della magistratura per eleggere i giudici con il voto diretto dei cittadini.

La seduta si è svolta nel vecchio edificio della Camera alta, situato nel centro storico di Città del Messico, dopo che un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione nella sede legislativa di Paseo de la Reforma.

In questo momento è ancora in corso il dibattito sulle 60 riserve presentate dal Partito rivoluzionario istituzionale (Pri), il Partito d'azione nazionale (Pan) e il Movimento cittadino (Mc).

Una volta ottenuta l'approvazione definitiva, il decreto sarà inviato alle 32 legislature statali del Paese. Per la promulgazione delle modifiche costituzionali sarà necessario il voto favorevole di almeno 17 di esse.

Dopo una giornata di proteste in alcune strade della capitale e la confisca della tribuna da parte dei deputati del Pri, Pan e Mc, è stato decisivo il voto favorevole alla riforma espresso dal senatore dell'opposizione Miguel Ángel Yunes.



