Lula, il Brasile continuerà ad accogliere rifugiati venezuelani

Il Brasile continuerà ad accogliere i migranti venezuelani che chiederanno rifugio nel Paese. Lo ha detto il presidente Luiz Inacio Lula da Silva in un'intervista a radio Norte Fm. Augurandosi che la situazione nel Paese vicino ritorni presto alla "normalità", il capo dello stato ha garantito il massimo dello sforzo.

"Non vogliamo che queste persone vengano qui e si trovino in una situazione di bisogno ancora maggiore di quanto lo fossero in Venezuela", ha detto Lula. "Hanno bisogno di essere trattate bene e il governo federale ha l'obbligo di aiutare lo stato di Roraima a prendersi cura di loro", ha aggiunto, anticipando che presto si recherà a Boa Vista per monitorare la situazione e discutere con il governo locale della questione con "molta responsabilità" e "rispetto verso le migliaia di venezuelani che si trovano in Brasile".

I dati dell'Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhacr) mostrano che nei giorni successivi alle contestate elezioni del 28 luglio le domande di asilo presentate da cittadini venezuelani nella città brasiliana confinante di Pacaraima sono aumentate sensibilmente. Ad agosto sono state 12.325 rispetto alle 8.477 di luglio. Dal 2017 ad oggi, secondo l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) 1,2 milioni di venezuelani sono entrati in Brasile. Quelli che decidono di stabilirsi nel Paese vengono trasferiti in tutti gli stati del Paese dove viene offerto loro aiuto anche attraverso l'operazione Accoglienza.



