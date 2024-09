La Bolivia firma un contratto con la russa Uranium One sul litio

La compagnia statale Giacimenti di litio boliviani (Ylb) ha firmato un contrato per l'estrazione nel Paese del minerale strategico con la società russa Uranium One Group.

L'accordo - che dovrà essere ratificato dal parlamento di La Paz - prevede investimenti per quasi un miliardo di dollari per la costruzione di un impianto industriale capace di produrre 14.000 tonnellate di carbonato di litio, grado batteria, con tecnologia Dle (Direct lithium extraction) all'anno.

Il documento è stato firmato dal presidente della Ylb, Omar Alarcón, e dalla rappresentante del Gruppo Uranium One, Larisa Lysova, in un evento presso la presidenza della Bolivia, alla presenza del capo dello stato Luis Arce.



