Hrw, 'misure insufficienti per i migranti da Haiti e Venezuela'

I governi delle Americhe oggi non offrono vie sufficienti e adeguate per garantire l'accesso al rifugio e ad altre forme di protezione internazionale per le persone in fuga dalla crisi dei diritti umani, includendo i casi di Venezuela e Haiti: lo sostiene Human Rights Watch.

Nel rapporto intitolato 'Il Darién: la giungla dove convergono le carenti politiche migratorie dell'America Latina', l'ong analizza le politiche migratorie di sei Paesi della regione (Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Panama e Perù), identificando le principali sfide devono affrontare migranti e richiedenti asilo per regolarizzare il loro status di immigrati, ottenere il riconoscimento come rifugiati e accedere all'integrazione socioeconomica.

"I governi delle Americhe non possono restare a guardare mentre le crisi in Venezuela e Haiti peggiorano", ha affermato Tirana Hassan, direttrice esecutiva di Human Rights Watch. "È fondamentale che rispettino e promuovano i diritti umani a livello locale e garantiscano che le persone in fuga abbiano reali opportunità di trovare protezione e ricostruire le proprie vite", ha aggiunto l'esperta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA