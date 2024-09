Venezuela, Colombia pronta ad 'accogliere' Corina Machado

Il ministro degli Esteri colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha ribadito che il suo è un Paese "accogliente", rispondendo alla domanda dei giornalisti sulla possibilità di dare asilo politico alla leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado.

"La Colombia è sempre stato un Paese accogliente, abbiamo quasi tre milioni di migranti qui e questo dimostra i valori della società colombiana", ha sottolineato il membro del governo del presidente progressista, Gustavo Petro.

Murillo ha poi precisato che le porte della Colombia sono aperte anche per l'ex vicepresidente ecuadoriano, Jorge Glass (portato via con un blitz militare il 5 aprile dall'ambasciata messicana a Quito e da allora recluso in un carcere di Guayaquil), e per l'ex presidente peruviano, Pedro Castillo, che andrà a processo per il tentato colpo di Stato del 7 dicembre 2022.



