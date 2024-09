Pedro Castillo a processo per il fallito colpo di stato in Perù

L'ex presidente del Perù Pedro Castillo andrà a processo per il tentato colpo di stato del 7 dicembre 2022. Questo pomeriggio la magistratura di Lima ha infatti respinto la sua richiesta di archiviazione. Il processo passa dunque alla fase dibattimentale e si concluderà con una sentenza, sia essa di assoluzione o di condanna.

Il giudice della Corte Suprema delle Indagini Preparatorie, Juan Carlos Checkley, non solo ha respinto le richieste della difesa dell'ex presidente di archiviazione, ma anche quelle di Aníbal Torres e Betssy Chávez, ex presidente del Consiglio dei ministri e capo del gabinetto di Castillo, imputati nello stesso caso. La decisione del magistrato è inappellabile.

A gennaio, la pubblica accusa aveva chiesto 34 anni di carcere per Castillo per i reati di ribellione, abuso di autorità e grave disturbo della tranquillità pubblica e, per Chávez e Torres, rispettivamente 25 e 15 anni per ribellione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA