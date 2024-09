Nel Paraguay in fiamme 84 mila ettari di foresta primaria

(V.anche 'Corte suprema, 'in Brasile è pandemia...' delle 22.14) Come già in Bolivia e Brasile, anche in Paraguay è emergenza incendi: il dipartamento dell'Alto Paraguay, nella regione occidentale chiamata anche Chiaco paraguaiano, é devastata da roghi che sino ad ora hanno ridotto in cenere 84 mila ettari, soprattutto foresta primaria, secondo quanto diramato dall'Instituto Forestal Nacional (Infona).

Le fiamme minacciano una zona naturale protetta dichiarata parco nazionale, di circa 100 ettari, chiamata Monumento Nacional Cerro Chovoreca, che però al momento non ha ancora subito danni. Diversa la situazione della comunità indigena omonima, Chovoreca, le cui famiglie hanno già dovuto essere evacuate e trasferite nella capitale, Asunción. L'origine degli incendi rimonta a lunedì 2 settembre, quando i proprietari di un allevamento di bestiame della zona avrebbero appiccato fuoco per bruciare sterpaglie. La responsabile dell'Ifona ha dichiarato in merito di voler depositare una denuncia alla Procura Generale dello Stato, ed avviare un procedimento presso il Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile. Il Presidente Santiago Peña, dal suo account "X" promette un "castigo esemplare a coloro che provocano questi incendi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA