Lula vola in Amazzonia per annunciare misure contro la siccità

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva , e la sua ministra per Ambiente e Cambiamenti climatici, Marina Silva, oggi annunceranno misure contro una delle peggiori siccità nella storia dell'Amazzonia.

Lula, Silva e i ministri Rui Costa (Casa civile) e José Múcio Monteiro (Difesa) sono arrivati nella capitale amazzonica di Manaus per incontrare i sindaci delle città colpite dalla crisi.

Secondo il ministero dell'Ambiente, una delle priorità è fornire acqua, cibo e medicine alle comunità bisognose e ai villaggi indigeni. Il governatore di Amazonas, Wilson Lima, ha dichiarato lo stato di emergenza nei 62 municipi dello Stato.

Per la Protezione civile, la siccità riguarda direttamente più di 300mila persone, oltre ai vari corsi d'acqua: il Rio Solimões è 60 centimetri più basso rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre nel Rio Negro il calo è addirittura di quattro metri.



