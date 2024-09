L'Onu denuncia la feroce persecuzione religiosa in Nicaragua

Le autorità nicaraguensi hanno lanciato un "attacco sistematico contro le organizzazioni religiose" con l'espulsione di 42 sacerdoti e seminaristi solo nell'ultimo anno, ha evidenziato l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha denunciato anche l'aumento della repressione contro gli attivisti ed i loro parenti contrari al governo del presidente Daniel Ortega.

Il direttore delle operazioni e della cooperazione tecnica dell'ufficio, Christian Salazar, ha presentato questo pomeriggio davanti al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il rapporto sulla situazione in Nicaragua negli ultimi 12 mesi, dove si evidenzia l'aumento della persecuzione degli oppositori che coinvolge anche religiosi ed istituzioni cattoliche.

"La persecuzione ha portato alla chiusura di almeno 1.103 di queste entità dal 2018", ha dichiarato Salazar, sottolineando che la repressione si è tradotta in arresti arbitrari di religiosi, processi giudiziari senza nessuna garanzia, rapimenti di preti nelle loro parrocchie ed espulsioni.



