In Brasile il 76% di tutti gli incendi del Sudamerica

Il Brasile concentra il 76% degli incendi di tutto il Sud America. Lo ha riferito l'Inpe, l'Istituto verde-oro di ricerca spaziale. Gli incendi registrati negli ultimi giorni sono aumentati soprattutto nel Cerrado, la savana biologicamente più ricca Del mondo secondo il Wwf, che si estende per oltre due milioni di km quadrati e che ha superato quelli della regione amazzonica.

Oggi nel Cerrado sono stati registrati 2.400 focolai di incendi, un record. Secondo Ane Alencar, la direttrice dell'Istituto di Ricerca Ambientale dell'Amazzonia (Ipam), "non sappiamo come saranno i prossimi mesi ma non vogliamo che siano come la fine dell'anno scorso, quando da ottobre la situazione è peggiorata in Amazzonia, soprattutto a novembre e dicembre, e la pioggia è iniziata solo a gennaio. Sono preoccupata per come evolverà la situazione dopo settembre".



