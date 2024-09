Colombia, il Paese in cui si uccidono più leader ambientalisti

Secondo l'ultimo rapporto di Global Witness, nel 2023 la Colombia non solo è stato il Paese, per il secondo anno consecutivo, in cui sono stati registrati più morti di leader ambientalisti uccisi al mondo, con un totale di 79 omicidi, ma anche la nazione dove si è registrato il maggior numero di vittime da quando, nel 2012, l'Ong britannica ha iniziato questo rilevamento.

Dopo la Colombia, altri tre Paesi latinoamericani, ovvero il Brasile con 25 leader ambientali uccisi lo scorso anno, seguito dall'Honduras e dal Messico, entrambi con 18 vittime. Secondo Global Witness, tra il 2012 e il 2023 sono stati uccisi 2.016 leader ambientalisti in tutto il mondo. Di questi il 21 per cento, ovvero 461, la Colombia. Tra i 79 difensori della biodiversità assassinati l'anno scorso in Colombia, secondo il rapporto, 31 erano indigeni e sei erano membri di comunità afrodiscendenti.



