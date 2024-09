Usa, Gonzalez Urrutia partito per misure antidemocratiche Maduro

Il governo degli Stati Uniti ritiene che la partenza da Caracas dell'ex candidato alla presidenza dell'opposizione, Edmundo González Urrutia, sia una conseguenza delle misure "antidemocratiche" del governo 'chavista'.

"La sua partenza dal Venezuela è il risultato diretto delle misure antidemocratiche che Nicolás Maduro ha scatenato dopo le elezioni contro il popolo venezuelano, compreso contro González Urrutia e altri leader dell'opposizione", ha scritto in un comunicato il segretario di Stato americano, Antony Blinken.

Gonzalez - nel frattempo arrivato in Spagna, dove gli verrà concesso l'asilo politico - secondo Blinken rimane "una voce indiscutibile per la pace e il cambiamento democratico in Venezuela", e gli Stati Uniti lo sostengono nel suo appello a continuare "la lotta per la libertà e il ripristino della democrazia". Washington non riconosce la vittoria di Nicolas Maduro alle elezioni del 28 luglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA