San Paolo è metropoli con la peggior qualità dell'aria al mondo

Secondo la piattaforma svizzera IqAir, punto di riferimento globale per la misurazione dell'inquinamento globale, oggi San Paolo del Brasile è la metropoli con la peggiore qualità dell'aria al mondo.

L'indicatore della qualità dell'aria ha raggiunto il punteggio di 176 Aqi (acronimo che sta per Air Quality Index) intorno alle 16.10 locali, la peggiore al mondo, con un livello di PM2.5 pari a 91 µg/mü, una concentrazione di particolato nell'atmosfera 13,6 volte maggiore rispetto a quello raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

A far salire a livelli record l'inquinamento della metropoli, come in gran parte del Brasile, l'ondata di caldo unita al clima secco e, soprattutto, il fumo proveniente dagli incendi che continuano a distruggere senza sosta non solo l'Amazzonia ma anche altri biomi unici al mondo come il Cerrado e il Pantanal.

Fanno peggio di San Paolo in Brasile, anche se non sono considerate metropoli dall'indice elvetico, la capitale dello stato della Rondonia, Porto Velho, con un Aqi pari a 249 ed una concentrazione di particolato nell'atmosfera 34,7 volte maggiore rispetto a quella raccomandata dall'Oms e Rio Branco, la capitale dell'Acre, con un Aqi di 223.



