Pronti 400 progetti di delocalizzazione verso il Messico

Julio Carranza, presidente dell'Associazione delle banche del Messico, ha dichiarato che esistono 400 progetti legati alla delocalizzazione di aziende con un grande potenziale per rilanciare l'economia pronti per essere sviluppati nel Paese.

Il dirigente ha ricordato che Stati Uniti, Canada e Messico insieme rappresentano il 28% del prodotto interno lordo mondiale, con una "situazione geografica privilegiata".

Tutti, ha aggiunto, aspettano il risultato della riforma del sistema giudiziario e del cambio di governo, poiché ci sono grandi speranze nella nuova presidente Claudia Sheinbaum.

"Pensiamo — ha aggiunto — che con la nuova amministrazione ci sarà continuità nella sfera sociale in un contesto di analisi e dialogo sui progetti e questioni importanti per il Paese".





