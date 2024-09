Presidente Uruguay, 'non abbassiamo la voce contro il Venezuela'

"Il trascorrere del tempo non deve fare abbassare l'intensità della nostra voce di fronte ad una dittatura (quella venezuelana) che insiste nel calpestare tutto, a cominciare dal diritto internazionale più elementare" ha dichiarato oggi il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, riferendosi alla decisione del governo di Nicolás Maduro di revocare al Brasile il permesso di presidiare l'ambasciata argentina a Caracas.

Il Venezuela l'altroieri aveva annunciato con un comunicato di essere obbligato a farlo per non meglio precisate "prove disponibili inerenti l'uso delle strutture di quella missione diplomatica (dell'Argentina) per la pianificazione di attività terroristiche e tentativi di omicidio" contro Maduro e la vicepresidente, Delcy Rodríguez.

Per l'Uruguay, invece, la decisione di Caracas rappresenta l'ennesima "violazione delle norme internazionali e del diritto d'asilo dei cittadini venezuelani nelle strutture della rappresentanza diplomatica argentina, ai quali è già stato negato un lasciapassare sicuro e che sono vittime di un assedio permanente da parte delle forze di sicurezza del regime", si legge in un comunicato del governo dell'Uruguay, rilanciato oggi dal presidente Lacalle Pou sul suo account di X (ex Twitter).





