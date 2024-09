Paracadutisti argentini fanno il salto più alto di tutti i tempi

Due paracadutisti argentini, Alejandro Montagna e Marcelo Vives, hanno compiuto il salto notturno in caduta libera più alto di tutti i tempi. Dopo un anno di lavoro, hanno stabilito il record del mondo lanciandosi da 13.000 metri di altitudine. Il primato precedente apparteneva a Andy Stumpf, che il 26 gennaio 2019 si lanciò da un'altezza di 10.973 metri.

"È stato molto duro. Ho 4500 salti, ma questo supera tutto quello fatto fino ad oggi. È stato molto intenso, il freddo, la velocità, la maschera di ossigeno, il tempo di caduta libera", ha detto Montagna pochi minuti dopo l'atterraggio.

Da 25 anni gli argentini sono ossessionati dal provare ancora e ancora l'inspiegabile sensazione di lanciarsi da un aereo a migliaia di metri di altezza e in caduta libera. Ma una cosa è farlo da 2.000 o 3.000 metri, che è l'esperienza "normale" dei saltatori tradizionali (una caduta di 45 secondi, il tempo sufficiente per sentirsi insignificanti di fronte all'immensità planetaria) e un'altra è andare nella stratosfera, collegati ai tubi dell'ossigeno e a bordo di un aereo che somiglia a un razzo perché può salire fino a oltre 12.500 metri di altezza in pochissimo tempo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA