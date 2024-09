Onu, González in esilio non è la fine della crisi venezuelana

L'esilio in Spagna del principale candidato dell'opposizione venezuelana alle presidenziali dello scorso luglio Edmundo González Urrutia non segna "la fine della crisi" nel Paese caraibico. Lo ha detto il portavoce del segretariato generale dell'Onu Antonio Guterres - Stéphane Dujarric - nel corso di una conferenza stampa.

L'Organizzazione delle Nazioni unite resta "molto preoccupata per la situazione" politica e sociale "scatenata a seguito delle controverse elezioni del 28 luglio", e chiede alle autorità venezuelane "tutela totale dei diritti umani".

Sulla stessa lunghezza d'onda una trentina di Ong venezuelane e internazionali hanno chiesto all'Onu di rinnovare la missione internazionale indipendente per accertare i fatti sul Venezuela, un gruppo di osservazione incaricato di documentare la situazione dei diritti umani nel Paese caraibico, considerata di assoluta importanza nel momento in cui si vive un clima di tensione a causa di un'ondata di "repressione post-elettorale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA