L'Argentina punta a isolare il Venezuela dai blocchi regionali

Il governo argentino sta preparando un'offensiva diplomatica per isolare il Venezuela dalle organizzazioni di integrazione e cooperazione della regione. La ministra degli Esteri, Diana Mondino, lavora con la sua squadra per promuovere una serie di strumenti e azioni volti a generare pressione sul regime di Nicolás Maduro. La posizione di Buenos Aires è stata già espressa nell'ultimo incontro della Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi (Celac) e ora verrà ribadita anche nel vertice del Consenso di Brasilia, che si svolgerà nei prossimi giorni.

Il fine settimana è stato segnato dall'assedio delle forze speciali venezuelane all'ambasciata argentina a Caracas, che dal 1 agosto è sotto la protezione del Brasile e dove si trovano rifugiati sei oppositori venezuelani. L'accerchiamento è finito quando si è saputo che l'ex candidato alla presidenza, Edmundo González Urrutia, era andato in esilio in Spagna.



