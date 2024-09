Il fumo degli incendi copre il 60% del territorio brasiliano

Il numero record di incendi in Amazzonia e in numerose altre regioni del Brasile hanno causato la formazione di una nube di fuliggine che si estende per circa 5 milioni di chilometri già copre il 60% del Paese e si sposta verso Argentina e Uruguay.

Sin dal fine settimana il cielo su almeno 10 stati brasiliani appare coperto dal fumo proveniente dai roghi che interessano anche la vegetazione della vicina Bolivia.

Il numero più alto di incendi degli ultimi 19 anni in Amazzonia associato alla siccità che rende l'atmosfera arida come quella del deserto al centro e tiene lontana la pioggia ha spinto gli esperti intervistati dal portale G1 a prevedere un ulteriore peggioramento nei prossimi giorni.

A soffrire gli effetti saranno prima gli stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e poi i Paesi confinanti dove il fumo potrebbe coprire Buenos Aires e Montevideo.



