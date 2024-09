Esodo venezuelano in Brasile, richieste di asilo aumentate 25%

Secondo i dati dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhacr), dopo le elezioni presidenziali del 28 luglio a Caracas, le domande di asilo di cittadini venezuelani sono già aumentate del 25% arrivando a 1.907.

Il 28 agosto scorso, la città brasiliana di Pacaraima, porta di accesso allo stato di Roraima, aveva già accolto 11.325 nuovi immigrati dal paese sudamericano confinante, rispetto agli 8.477 del mese precedente.

Inoltre, nel gigante latinoamericano sono state presentate 4.393 domande di residenza, il che rappresenta un aumento del 9% rispetto al mese precedente le contestate elezioni in Venezuela.

Ad accogliere i venezuelani in fuga c'è l'operazione "Acolhida" ("Benvenuto" in italiano), una struttura di accoglienza ad hoc creata nel 2018 dal governo brasiliano, sotto il comando delle Forze Armate che ha registrato, negli ultimi giorni, un ulteriore aumento di migranti dal Venezuela



