Corte Suprema cilena sospende giudice Vivanco

La Corte Suprema cilena (l'equivalente alla Corte di Cassazione italiana) ha sospeso oggi dal servizio la magistrato Ángela Vivanco per la sua presunta partecipazione in una "catena di favori" con Luis Hermosilla, avvocato attualmente in carcere preventivo perché implicato in un caso di corruzione.

La decisione include anche l'apertura di un "fascicolo di revoca" contro la giudice, e quindi l'avvio di un' inchiesta sui messaggi filtrati che vincolerebbero Vivanco con il legale imputato.

Nello specifico, secondo quanto riportato da Ciper (Centrale d'informacioni della Presidenza della Repubblica) l'indagine trova origine in alcuni chat filtrati del 2018 con i quali la giudice avrebbe sollecitato aiuto all'avvocato Hermosilla per entrare alla Corte Suprema. In successive conversazioni ritrovate dagli inquirenti nel telefonino del legale incarcerato, anche costui mesi dopo, avrebbe a sua volta contattato la giudice sollecitando favori in un caso giudiziario, all'epoca in cui lavorava come consulente del Ministero degli Interni, durante il governo dell'ex presidente Sebastián Piñera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA