Cile: un morto e 36 arresti nel corteo in memoria del Golpe

Rivolte e un omicidio ieri al tradizionale corteo diretto al Cimitero Generale di Santiago per la commemorazione delle vittime della dittatura militare di Augusto Pinochet. A perdere la vita un giovane di 26 anni aggredito alle spalle con un'arma da taglio da un uomo successivamente arrestato dalle forze di polizia.

La marcia che ogni anno ha luogo nel contesto delle iniziative in memoria dell'11 settembre del 1973 - giorno del golpe militare - ieri é stata anche teatro di scontri tra i carabinieri e gruppi di persone incappucciate armate di bombe molotov e fuochi artificiali. Quattro gli agenti rimasti feriti.

In merito il sottosegretario del Ministero dell'interno, Manuel Monsalve informa che sono 36 gli arresti effettuati dalle forze dell'ordine. Secondo quanto dichiarato dal sottosegretario, il governo intende presentare una denuncia al Consiglio di Difesa dello Stato per danni patrimoniali, nonché una querela per l'uso di bombe molotov e fuochi d'artificio. Le forze dell'ordine, allertate sui possibili rischi per la sicurezza, nei giorni scorsi avevano mantenuto diverse riunioni con la delegazione presidenziale della Regione metropolitana oltre ad adottare misure preventive.



