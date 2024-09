Brasile: nuova richiesta di impeachment contro il giudice Moraes

L'opposizione brasiliana oggi presenterà al Senato una nuova richiesta di impeachment contro il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, per la quale sono state raccolte 150 firme di parlamentari. In prima linea nell'iniziativa ci sono Coronel Meira, Gustavo Gayer e Bia Kicis, deputati del Parito liberale (Pl, di destra) dell'ex presidente Jair Bolsonaro.

Secondo i promotori, il togato commette "abuso di potere e violazione dei diritti costituzionali", con decisioni che interferiscono "indebitamente" negli altri poteri dello Stato.

Sabato Moraes è stato bersaglio di una massiccia protesta a San Paolo contro la sua decisione di oscurare il social X in tutto il territorio nazionale. Il giudice è inoltre accusato di aver utilizzato il Tribunale superiore elettorale, prima e dopo le presidenziali di ottobre 2022, per creare dossier contro gli alleati di Bolsonaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA