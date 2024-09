Sciopero dei piloti in Argentina, coinvolti 15mila passeggeri

Uno sciopero dei piloti della compagnia di bandiera argentina Aerolíneas Argentinas, che chiedono migliori salari, ha costretto alla riprogrammazione di 185 voli e colpito circa 15.000 passeggeri, secondo le fonti ufficiali.

Il presidente di Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, ha dichiarato a Radio Mitre che lo sciopero è una misura "selvaggia" dei sindacati. Secondo Lombardo, i sindacalisti hanno interrotto le trattative perché l'azienda si è rifiutata di concedere un aumento del 70% ai piloti, avendo invece offerto un incremento di solo l'11% e precisando che i dipendenti in agitazione hanno uno stipendio medio di 5,2 milioni di pesos (5.330 dollari).

"È uno sciopero privo di logica. I colloqui per raggiungere un accordo non si sono mai chiusi e riguardano migliaia di persone", ha affermato a sua volta Manuel Adorni, portavoce del presidente della Repubblica, Javier Milei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA