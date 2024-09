Gli Stati Uniti manterranno le sanzioni in Venezuela

Il capo della missione statunitense per il Venezuela, Francisco Palmieri, ha dichiarato che l'amministrazione di Joe Biden manterrà la sua politica di sanzioni contro il governo di Nicolás Maduro, per spingere al dialogo le due parti in conflitto.

"La radice del problema in Venezuela è la mancanza di democrazia e di rispetto per la costituzione e per i diritti civili", ha detto Palmieri in un'intervista in diretta su YouTube con due noti giornalisti venezuelani. "Le nostre sanzioni non sono la radice del problema. La radice del problema è l'incapacità di Nicolás Maduro e del suo gruppo di accettare ciò che è successo il 28 luglio", ha aggiunto, insistendo sul fatto che incolpare le sanzioni elude la responsabilità del governo di Maduro.

Palmieri ha confermato che Washington sta anche preparando nuove sanzioni individuali che raggiungeranno numerosi esponenti dell'establishment di governo perché "responsabili di violazioni dei diritti umani, che sono un grave crimine contro il diritto internazionale."



