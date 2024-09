Venezuela: rinviato l'incontro tra Maduro, Lula, Petro e Obrador

Il ministro degli Esteri colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha reso noto che il previsto incontro virtuale tra i presidenti Nicolas Maduro (Venezuela), Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inacio Lula Da Silva (Brasile) e Andrés Manuel López Obrador (Messico) e stato rinviato ma si farà.

"La riunione non si è tenuta, ma è ancora in programma, la faremo", ha detto Murillo al canale Noticias Caracol. Per il ministro, la causa del rinvio è stato il "conflitto di agenda per cui il presidente Maduro aveva alcuni incontri nella regione".

Murillo aveva anticipato in settimana che la videoconferenza dei presidenti latinoamericani era imminente, sebbene fosse organizzata su iniziativa di Petro. Il ministro aveva assicurato che dopo l'incontro, dedicato alla crisi politica e sociale in Venezuela, i Paesi avrebbero assunto una "posizione" comune.





