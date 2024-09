Milei, 'in Venezuela una dittatura omicida del criminale Maduro'

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha definito Nicolás Maduro un "criminale" affermando che in Venezuela esiste una "dittatura omicida".

Le dichiarazioni sono state rese a Buenos Aires nel quadro della terza edizione del Forum di Madrid, organizzato dalla Fondazione Disenso del partito spagnolo di estrema destra Vox.

"Guardiamo la dittatura omicida del criminale Maduro in Venezuela, che a questo punto è, direttamente, un cimitero umano", ha detto il leader ultraliberista, che poi ha criticato la decisione del 'chavista' di anticipare il Natale al 1 ottobre.

"Vuole nascondere il fatto che hanno commesso la più grave frode elettorale della storia e ora vogliono imprigionare chi ha vinto le elezioni, mentre il mondo libero resta a guardare", ha aggiunto Milei.

Al Forum di Madrid partecipano diversi leader dell'estrema destra globale, come Antonio Kast, ex candidato alla presidenza del Cile, e Santiago Abascal, leader di Vox. Questa edizione dell'evento ha come obiettivo principale "sostenere il popolo venezuelano e denunciare la tiepida risposta della comunità internazionale".



