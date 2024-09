Machado: 'Io responsabile per i registri elettorali pubblicati'

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado si è assunta la responsabilità della pubblicazione dei registri elettorali sul sito gestito dal suo quartier generale per la campagna elettorale.

"Mi assumo la responsabilità di questi registri perché sono legali, legittimi ed esprimono la volontà popolare dei venezuelani", ha scritto sul suo profilo X. La sua dichiarazione arriva dopo quella del candidato Edmundo González Urrutia che, attraverso il suo avvocato José Vicente Haro, mercoledì ha fatto avere un suo messaggio al procuratore generale Tarek William Saab. Nella lettera ha scritto di non essere responsabile della "digitalizzazione, custodia e pubblicazione delle copie dei registri elettorali" ricevute dai "testimoni presenti ai seggi".

González Urrutia è stato accusato anche di avere usurpato le funzioni delle autorità elettorali dal procuratore generale Saab, che ha ribadito in queste ore che sul candidato pende un ordine di arresto.



