'La procura venezuelana vuole escludere Gonzalez dalla politica'

In Venezuela il procedimento penale mosso dalla procura contro il leader dell'opposizione ed ex candidato alla presidenza, Edmundo González Urrutia, "mira a escluderlo dal gioco politico" affinché "non continui a far valere" i verbali delle consultazioni del 28 luglio "da cui si evince che ha vinto le elezioni". Lo ha detto l'avvocato di Gonzalez, José Vicente Haro, nel corso di un'intervista.

Haro ha evidenziato che "il pubblico ministero Tarek William Saab avvia un procedimento penale su fatti che non hanno natura penale sostenendo che Edmundo ha commesso crimini che non sono tuttavia qualificati come tali dalla legge e, inoltre, gli attribuisce atti con i quali non ha alcun legame. Questo ha l'unico obiettivo politico di estrometterlo dalla politica e quindi ignorare la volontà dei venezuelani espressa il 28 luglio", ha detto l'avvocato.

Il legale è intervenuto dopo un incontro con il procuratore Saab in cui il magistrato ha confermato le accuse contro il leader dell'opposizione e ratificato l'ordine di arresto e il mandato per "cospirazione e usurpazione di funzioni pubbliche" dopo la pubblicazione su internet dei verbali elettorali - tenuti tuttora in segreto dalle autorità di Caracas - che dimostrerebbero la sua vittoria alle elezioni del 28 giugno.





